Белова (Сигалаева) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Сигалаева) Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1898

Дата смерти

27.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1898

Отец: Сигалаев Алексей Григорьевич

Мать: Сигалаева Евдокия Михайловна

Бракосочетание
07.01.1915

Муж: Белов Ефим Фёдорович

Рождение ребёнка
30.09.1918

Сын: Белов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Белов Ефим Фёдорович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Белов Ефим Фёдорович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Антонина Ефимовна

Отец ребёнка: Белов Ефим Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзунов Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Белов Ефим Фёдорович

Смерть
27.05.1976