Белова (Сигалаева) Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1898
Дата смерти27.05.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1898
Бракосочетание
07.01.1915
Муж: Белов Ефим Фёдорович
Рождение ребёнка
30.09.1918
Сын: Белов Иван Ефимович
Отец ребёнка: Белов Ефим Фёдорович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Белов Ефим Фёдорович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Антонина Ефимовна
Отец ребёнка: Белов Ефим Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Белов Ефим Фёдорович
Смерть
27.05.1976