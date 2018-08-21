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Шустова Милана Владимировна
Шустова Милана Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.08.2018
Пол
Женский
Отец
Шустов Владимир
Мать
Шустова (Соболева) Кристина Фирудиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.2018
Отец:
Шустов Владимир
Мать:
Шустова Кристина Фирудиновна
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