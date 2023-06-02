Шустова (Соболева) Кристина Фирудиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустова (Соболева) Кристина Фирудиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.?

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.?

Отец: Джалилов Тарлан Рафаилович

Мать: Соболева Светлана

Рождение ребёнка
21.08.2018

Дочь: Шустова Милана Владимировна

Отец ребёнка: Шустов Владимир

Рождение ребёнка
31.10.2019

Дочь: Шустова София Владимировна

Отец ребёнка: Шустов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шустов Владимир