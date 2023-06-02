Шустова (Соболева) Кристина Фирудиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.?
Отец: Джалилов Тарлан Рафаилович
Мать: Соболева Светлана
Рождение ребёнка
21.08.2018
Дочь: Шустова Милана Владимировна
Отец ребёнка: Шустов Владимир
Рождение ребёнка
31.10.2019
Дочь: Шустова София Владимировна
Отец ребёнка: Шустов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шустов Владимир