Ультимовская Евгения Валексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ультимовская Евгения Валексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Вдова потомственного почетного гражданина
Восприемник
24.01.1890 ст.
Кашира, Кашира, Московская область
Николай Александров Покровский
Смерть
Неизвестно

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