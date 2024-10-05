Ультимовская Евгения Валексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Вдова потомственного почетного гражданина
Восприемник
24.01.1890 ст.
Кашира, Кашира, Московская область
Николай Александров Покровский
Смерть
Неизвестно