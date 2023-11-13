Гапшина-Антякова (Клюкина) Агриппина Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Бракосочетание
13.07.1866
Рождение ребёнка
22.01.1870
Сын: Гапшин-Антяков Василий Иванович
Отец ребёнка: Гапшин-Антяков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
27.10.1871
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Гапшин-Антяков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
28.05.1876
Сын: Гапшин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Гапшин-Антяков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около ?.11.1889
Отец ребёнка: Гапшин-Антяков Иван Григорьевич
Восприемник
13.08.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Евдокия Семёновна Сорокина
Восприемник
28.08.1903
Андрей Ильич Гапшин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920