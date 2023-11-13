Гапшина-Антякова (Клюкина) Агриппина Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапшина-Антякова (Клюкина) Агриппина Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Клюкин-Терешин Елисей Терентьевич

Мать: Клюкина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
13.07.1866

Муж: Гапшин-Антяков Иван Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1870

Сын: Гапшин-Антяков Василий Иванович

Отец ребёнка: Гапшин-Антяков Иван Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1871

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Гапшин-Антяков Иван Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.05.1876

Сын: Гапшин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Гапшин-Антяков Иван Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.11.1889

Сын: Гапшин Николай Иванович

Отец ребёнка: Гапшин-Антяков Иван Григорьевич

Восприемник
13.08.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Евдокия Семёновна Сорокина
Восприемник
28.08.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Андрей Ильич Гапшин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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