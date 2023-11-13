Клюкина-Сергунина (Гапшина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина-Сергунина (Гапшина) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.05.1887

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1887

Отец: Гапшин Иван Григорьевич

Мать: не указана

Восприемник
23.08.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Мирон Филиппович Еремин
Восприемник
04.11.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анастасия Петровна Гапшина
Восприемник
19.08.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Константин Иванович Еремин
Восприемник
23.02.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Дмитрий Петрович Гапшин
Восприемник
04.03.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Алексей Петрович Еремин
Бракосочетание
01.11.1908

Муж: Клюкин Иван Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Крайнов и Маркушин Поручители по невесте: Еремин и Демин Михаил Романович (их двое в базе)
Рождение ребёнка
14.08.1909

Сын: Клюкин Степан Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.07.1910

Сын: Клюкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1912

Сын: Клюкин-Сергунин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин Иван Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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