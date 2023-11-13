Клюкина-Сергунина (Гапшина) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.05.1887
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1887
Отец: Гапшин Иван Григорьевич
Мать: не указана
Восприемник
23.08.1903
Мирон Филиппович Еремин
Восприемник
04.11.1905
Анастасия Петровна Гапшина
Восприемник
19.08.1906
Константин Иванович Еремин
Восприемник
23.02.1907
Дмитрий Петрович Гапшин
Восприемник
04.03.1907
Алексей Петрович Еремин
Бракосочетание
01.11.1908
Поручители по жениху: Крайнов и Маркушин Поручители по невесте: Еремин и Демин Михаил Романович (их двое в базе)
Рождение ребёнка
14.08.1909
Отец ребёнка: Клюкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
18.07.1910
Сын: Клюкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Клюкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
04.03.1912
Сын: Клюкин-Сергунин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Клюкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин Иван Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920