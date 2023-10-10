Челбарах (Ханча) Лидия Феофановна
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челбарах Василий Ильич
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челбарах Василий Ильич
Смерть
Неизвестно