Челбарах (Ханча) Лидия Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челбарах (Ханча) Лидия Феофановна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челбарах Василий Ильич

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челбарах Василий Ильич

Смерть
Неизвестно
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