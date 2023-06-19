Степанова (Тимофеева) Феодосия
Место рождения
Дата рождения05.06.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
08.06.1859
Godparents:с. Абызово казенного крестьянина Сидора Николаева жена Анастасья Егорова | Троицкая церковь, село Абызово
Бракосочетание
08.07.1884
Муж: Степанов Порфирий
Троицкая церковь, село Абызово
Рождение ребёнка
01.08.1885
Сын: Порфирьев Антоний
Отец ребёнка: Степанов Порфирий
Рождение ребёнка
10.02.1887
Сын: Порфирьев Семен
Отец ребёнка: Степанов Порфирий
Рождение ребёнка
04.01.1890
Сын: Порфирьев Георгий
Отец ребёнка: Степанов Порфирий
Смерть
Неизвестно