Степанова (Тимофеева) Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Тимофеева) Феодосия

Место рождения

Сендимиркино, Вурнарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

05.06.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Сендимиркино, Вурнарский район, Чувашская Республика
Крещение
08.06.1859
Абызово, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Godparents:с. Абызово казенного крестьянина Сидора Николаева жена Анастасья Егорова | Троицкая церковь, село Абызово
Бракосочетание
08.07.1884

Муж: Степанов Порфирий

Абызово, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Троицкая церковь, село Абызово
Рождение ребёнка
01.08.1885

Сын: Порфирьев Антоний

Отец ребёнка: Степанов Порфирий

Шалды-Бурдасы, Норусовская волость, Ядринский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1887

Сын: Порфирьев Семен

Отец ребёнка: Степанов Порфирий

Шалды-Бурдасы, Норусовская волость, Ядринский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1890

Сын: Порфирьев Георгий

Отец ребёнка: Степанов Порфирий

Шалды-Бурдасы, Норусовская волость, Ядринский уезд
Смерть
Неизвестно