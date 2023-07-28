Степанов Порфирий
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.07.1884
Жена: Степанова Феодосия
Абызово, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Троицкая церковь, село Абызово
Рождение ребёнка
01.08.1885
Сын: Порфирьев Антоний
Мать ребёнка: Степанова Феодосия
Рождение ребёнка
10.02.1887
Сын: Порфирьев Семен
Мать ребёнка: Степанова Феодосия
Рождение ребёнка
04.01.1890
Сын: Порфирьев Георгий
Мать ребёнка: Степанова Феодосия
Смерть
1898
Сурнары, Норусовская волость, Ядринский уезд