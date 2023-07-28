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Степанов Порфирий

Место рождения

Шалды-Бурдасы, Норусовская волость, Ядринский уезд

Дата рождения

1861

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Шалды-Бурдасы, Норусовская волость, Ядринский уезд
Бракосочетание
08.07.1884

Жена: Степанова Феодосия

Абызово, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Троицкая церковь, село Абызово
Рождение ребёнка
01.08.1885

Сын: Порфирьев Антоний

Мать ребёнка: Степанова Феодосия

Шалды-Бурдасы, Норусовская волость, Ядринский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1887

Сын: Порфирьев Семен

Мать ребёнка: Степанова Феодосия

Шалды-Бурдасы, Норусовская волость, Ядринский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1890

Сын: Порфирьев Георгий

Мать ребёнка: Степанова Феодосия

Шалды-Бурдасы, Норусовская волость, Ядринский уезд
Смерть
1898
Сурнары, Норусовская волость, Ядринский уезд