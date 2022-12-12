Чувило Сергей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувило Сергей Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1971

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1971

Отец: Чувило Валерий Трофимович

Мать: Чувило Людмила Павловна

Рождение ребёнка
07.10.1994

Дочь: Жарко Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Чувило Елена Анатольевна

Крыловская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.06.1997

Дочь: Чувило Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Чувило Елена Анатольевна

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