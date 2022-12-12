Чувило Сергей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1971
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1971
Отец: Чувило Валерий Трофимович
Мать: Чувило Людмила Павловна
Рождение ребёнка
07.10.1994
Дочь: Жарко Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Чувило Елена Анатольевна
Крыловская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.06.1997
Дочь: Чувило Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Чувило Елена Анатольевна