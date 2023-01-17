Чувило (Ткачукова) Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1971
ПолЖенский
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
31.10.1971
Отец: Ткачуков Анатолий
Рождение ребёнка
07.10.1994
Дочь: Жарко Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Чувило Сергей Валерьевич
Крыловская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.06.1997
Дочь: Чувило Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Чувило Сергей Валерьевич