Бохан Иосиф Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Бохан Григорий Тимофеевич
Мать: Бохан Домна Игнатьевна
Рождение ребёнка
21.11.1934
Мать ребёнка: Бохан Ульяна Сафроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бохан Ульяна Сафроновна
Смерть
1950
Липовка, Знаменский муниципальный район, Омская область
Похоронен в с. Шухово Знаменского района Омской области