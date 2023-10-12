Бохан Иосиф Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБохан Иосиф Григорьевич

Бохан Иосиф Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бохан Григорий Тимофеевич

Мать: Бохан Домна Игнатьевна

Рождение ребёнка
21.11.1934

Сын: Бохан Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Бохан Ульяна Сафроновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бохан Ульяна Сафроновна

Смерть
1950
Липовка, Знаменский муниципальный район, Омская область
Похоронен в с. Шухово Знаменского района Омской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close