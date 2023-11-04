Матрона Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Майшев Иван Иванович
Отец ребёнка: Майшев Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Майшева Васса Ивановна
Отец ребёнка: Майшев Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Майшева Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Майшев Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Майшева Неонила Ивановна
Отец ребёнка: Майшев Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Майшева Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Майшев Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно