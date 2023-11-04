Матрона Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Майшев Иван Иванович

Отец ребёнка: Майшев Иван Филиппович

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Майшева Васса Ивановна

Отец ребёнка: Майшев Иван Филиппович

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Майшева Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Майшев Иван Филиппович

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Майшева Неонила Ивановна

Отец ребёнка: Майшев Иван Филиппович

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Майшева Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Майшев Иван Филиппович

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майшев Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно
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