Майшев Иван Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиОколо 1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Майшев Филипп Саввич
Мать: Татьяна Мокиевна
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Майшев Иван Иванович
Мать ребёнка: Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Майшева Васса Ивановна
Мать ребёнка: Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Майшева Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Майшева Неонила Ивановна
Мать ребёнка: Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Майшева Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Матрона Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Григорьевна
Смерть
Около 1898