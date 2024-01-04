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Майшев Иван Филиппович

Место рождения

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Около 1898

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Майшев Филипп Саввич

Мать: Татьяна Мокиевна

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Майшев Иван Иванович

Мать ребёнка: Матрона Григорьевна

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Майшева Васса Ивановна

Мать ребёнка: Матрона Григорьевна

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Майшева Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Матрона Григорьевна

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Майшева Неонила Ивановна

Мать ребёнка: Матрона Григорьевна

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Майшева Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Матрона Григорьевна

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Григорьевна

Смерть
Около 1898
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