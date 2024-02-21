Солодовникова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовникова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодовников Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Солодовников Тимофей

Рождение ребёнка
1907

Сын: Солодовников Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Солодовников Тимофей

Смерть
Неизвестно

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