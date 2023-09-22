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Зубов Ярослав Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1986

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1986

Отец: Зубов Олег Александрович

Мать: Зубова Наталья Валентиновна

Бракосочетание
10.08.2013

Жена: Зубова Маргарита Владимировна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубова Маргарита Владимировна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.12.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубова Маргарита Владимировна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Люберцы, Люберцы, Московская область
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