Шветова (Соколова) Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шветова (Соколова) Екатерина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Ефим Андрианович

Мать: Соколова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкасова Степанида Константиновна

Отец ребёнка: Шветов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шветова Ксения (Хевония) Константиновна

Отец ребёнка: Шветов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шветов Андрей Константинович

Отец ребёнка: Шветов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шветов Константин

Смерть
Неизвестно
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