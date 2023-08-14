Шветова (Соколова) Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Ефим Андрианович
Мать: Соколова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкасова Степанида Константиновна
Отец ребёнка: Шветов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шветова Ксения (Хевония) Константиновна
Отец ребёнка: Шветов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шветов Андрей Константинович
Отец ребёнка: Шветов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шветов Константин
Смерть
Неизвестно