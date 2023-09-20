Фешков Харлампий Никонович
Место рожденияНЕМЫТСК Витебская губерня
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: Фешкова Наталья
НЕМЫТСК Витебская губерня
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Фешкова Марья Максимовна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Фешков Арсентий Харлампиевич
Мать ребёнка: Фешкова Марья Максимовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Фешков Архип Харлампиевич
Мать ребёнка: Фешкова Марья Максимовна
Немытск, ВИТЕБСКАЯ ГУБЕРНЯ
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Катерина Харлампиевна
Мать ребёнка: Фешкова Марья Максимовна
Локти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фешкова Марья Максимовна
Смерть
Неизвестно