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Фешков Харлампий Никонович

Место рождения

НЕМЫТСК Витебская губерня

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: Фешкова Наталья

НЕМЫТСК Витебская губерня
Рождение ребёнка
1845

Сын: Фешков Иван Харламиевмч

Мать ребёнка: Фешкова Марья Максимовна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Фешков Арсентий Харлампиевич

Мать ребёнка: Фешкова Марья Максимовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Фешков Архип Харлампиевич

Мать ребёнка: Фешкова Марья Максимовна

Немытск, ВИТЕБСКАЯ ГУБЕРНЯ
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Катерина Харлампиевна

Мать ребёнка: Фешкова Марья Максимовна

Локти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фешкова Марья Максимовна

Смерть
Неизвестно
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