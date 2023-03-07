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Севастьяновъ Семёнъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.02.1902

Дата смерти

25.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1902

Отец: Севастьяновъ Алексѣй

Мать: Севастьянова Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1930

Сын: Севастьянов Леонид

Мать ребёнка: Севастьянова Ефросинья

Рождение ребёнка
10.11.1933

Сын: Севастьянов Вадим

Мать ребёнка: Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1933

Сын: Севастьянов Юрий

Мать ребёнка: Севастьянова Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Ефросинья

Смерть
25.01.1977
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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