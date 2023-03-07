Севастьяновъ Семёнъ
Место рождения
Дата рождения02.02.1902
Дата смерти25.01.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1902
Отец: Севастьяновъ Алексѣй
Мать: Севастьянова Агафья
Рождение ребёнка
17.02.1930
Сын: Севастьянов Леонид
Мать ребёнка: Севастьянова Ефросинья
Рождение ребёнка
10.11.1933
Сын: Севастьянов Вадим
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1933
Сын: Севастьянов Юрий
Мать ребёнка: Севастьянова Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Севастьянова Ефросинья
Смерть
25.01.1977
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область