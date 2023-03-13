Севастьянова Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1930

Сын: Севастьянов Леонид

Отец ребёнка: Севастьяновъ Семёнъ

Рождение ребёнка
1933

Сын: Севастьянов Юрий

Отец ребёнка: Севастьяновъ Семёнъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьяновъ Семёнъ

Смерть
Неизвестно
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