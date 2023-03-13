Севастьянова Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1930
Сын: Севастьянов Леонид
Отец ребёнка: Севастьяновъ Семёнъ
Рождение ребёнка
1933
Сын: Севастьянов Юрий
Отец ребёнка: Севастьяновъ Семёнъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Севастьяновъ Семёнъ
Смерть
Неизвестно