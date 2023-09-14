Калинина Авдотья Герасимовна
Место рожденияОрловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское
Рождение ребёнка
1823
Сын: Калинин Стефан Кириллович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское что на сосне (ныне с. калинино)
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно