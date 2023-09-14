Калинина Авдотья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинина Авдотья Герасимовна

Калинина Авдотья Герасимовна

avatar

Место рождения

Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское
Рождение ребёнка
1823

Сын: Калинин Стефан Кириллович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское что на сосне (ныне с. калинино)
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close