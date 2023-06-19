Зверев Леонид Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверев Леонид Романович

Место рождения

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

Дата рождения

28.09.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
28.09.1939

Отец: Зверев Роман

Мать: не указана

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно