Путилова Вера Ионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилова Вера Ионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1886

Муж: Путилов Тимофей Павлов

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Кузнецова Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Путилов Тимофей Павлов

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Путилов Тимофей Павлов

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Шустова1, Щелкунова2 Ефросинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Путилов Тимофей Павлов

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Путилов Тимофей Павлов

Рождение ребёнка
21.10.1897

Дочь: Богословцева Таисия Тимофеевна

Отец ребёнка: Путилов Тимофей Павлов

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Феодосия Тимофеевна

Отец ребёнка: Путилов Тимофей Павлов

Рождение ребёнка
29.05.1902

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Путилов Тимофей Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путилов Прокофий Тимофеевич

Отец ребёнка: Путилов Тимофей Павлов

Смерть
Неизвестно
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