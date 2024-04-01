Путилова Вера Ионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
Около 1886
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Кузнецова Ульяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Путилов Тимофей Павлов
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Путилов Тимофей Павлов
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Шустова1, Щелкунова2 Ефросинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Путилов Тимофей Павлов
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Путилов Тимофей Павлов
Рождение ребёнка
21.10.1897
Дочь: Богословцева Таисия Тимофеевна
Отец ребёнка: Путилов Тимофей Павлов
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Феодосия Тимофеевна
Отец ребёнка: Путилов Тимофей Павлов
Рождение ребёнка
29.05.1902
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Путилов Тимофей Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Путилов Прокофий Тимофеевич
Отец ребёнка: Путилов Тимофей Павлов
Смерть
Неизвестно