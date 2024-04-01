Путилов Прокофий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1945
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Путилов Тимофей Павлов
Мать: Путилова Вера Ионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Путилов Виктор Прокопьевич
Мать ребёнка: Путилова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Екатерина Прокофьевна
Мать ребёнка: Путилова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Прокофьева
Мать ребёнка: Путилова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Прокофьева
Мать ребёнка: Путилова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конякова Анна Прокофьевна
Мать ребёнка: Путилова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Путилова ?
Смерть
До 1945
Погиб ВОВ