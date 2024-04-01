Путилов Прокофий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилов Прокофий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Путилов Тимофей Павлов

Мать: Путилова Вера Ионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путилов Виктор Прокопьевич

Мать ребёнка: Путилова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Екатерина Прокофьевна

Мать ребёнка: Путилова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Прокофьева

Мать ребёнка: Путилова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Прокофьева

Мать ребёнка: Путилова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конякова Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: Путилова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путилова ?

Смерть
До 1945
Погиб ВОВ
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