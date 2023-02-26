Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Домника Ефимова

Мать ребёнка: не указана

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Устина Ефимова

Мать ребёнка: не указана

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
Неизвестно
унтер-офицер
Смерть
Неизвестно
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