Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Домника Ефимова
Мать ребёнка: не указана
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Устина Ефимова
Мать ребёнка: не указана
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
Неизвестно
унтер-офицер
Смерть
Неизвестно