Агафонова (Евдокимова) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1928
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Агафонов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Евдокимов Афанасий
Отец ребёнка: Евдокимов Федор Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1911
Дочь: Евдокимова Ефросинья Федоровна
Отец ребёнка: Евдокимов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Самойлова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Евдокимов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Михаил
Отец ребёнка: Евдокимов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Евдокимов Никита
Отец ребёнка: Евдокимов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Евдокимов Петр
Отец ребёнка: Евдокимов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Евдокимов Федор Иванович
Смерть
1928