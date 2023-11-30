Агафонова (Евдокимова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Евдокимова) Евдокия Петровна

Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

1891

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Агафонов Григорий

Мать: не указана

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Евдокимов Афанасий

Отец ребёнка: Евдокимов Федор Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1911

Дочь: Евдокимова Ефросинья Федоровна

Отец ребёнка: Евдокимов Федор Иванович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Самойлова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Евдокимов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Михаил

Отец ребёнка: Евдокимов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Евдокимов Никита

Отец ребёнка: Евдокимов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Евдокимов Петр

Отец ребёнка: Евдокимов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Евдокимов Федор Иванович

Смерть
1928
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
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