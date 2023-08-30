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Устюгов Елизарь Власиев

Место рождения

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии

Дата рождения

29.07.1898

Дата смерти

03.11.1898

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1898

Отец: Устюгов Влась Аггев

Мать: Устюгова Анастасия Тарасова

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1898 стр 392
Крещение
01.08.1898
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
03.11.1898
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
Причина смерти: Болезнь | 3 месяца от кашля
Похороны
05.11.1898
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