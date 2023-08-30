Устюгов Елизарь Власиев
Место рожденияпочинок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
Дата рождения29.07.1898
Дата смерти03.11.1898
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1898
Отец: Устюгов Влась Аггев
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1898 стр 392
Крещение
01.08.1898
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
03.11.1898
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
Причина смерти: Болезнь | 3 месяца от кашля
Похороны
05.11.1898