Земсков Никандр Николаевич Около 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Земсков Никандр Николаевич

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

08.03.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Земсков (Чекауров) Николай Петрович

Мать: Земскова Татьяна Дмитриевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земскова Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
12.11.1845 ст.

Сын: Земсков Михаил Никандрович

Мать ребёнка: Земскова Екатерина Яковлевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Земсков Василий Никандрович

Мать ребёнка: Земскова Екатерина Яковлевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Земсков Николай Никандрович

Мать ребёнка: Земскова Екатерина Яковлевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.10.1862 ст.

Дочь: (Земскова) Афанасия Никандровна

Мать ребёнка: Земскова Екатерина Яковлевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.09.1868 ст.

Дочь: (Земскова) Пелагея Никандровна

Мать ребёнка: Земскова Екатерина Яковлевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
08.03.1883 ст.
Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
От поноса

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