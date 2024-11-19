Земсков Никандр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти08.03.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1845 ст.
Сын: Земсков Михаил Никандрович
Мать ребёнка: Земскова Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Земсков Василий Никандрович
Мать ребёнка: Земскова Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Земсков Николай Никандрович
Мать ребёнка: Земскова Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
25.10.1862 ст.
Дочь: (Земскова) Афанасия Никандровна
Мать ребёнка: Земскова Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
28.09.1868 ст.
Дочь: (Земскова) Пелагея Никандровна
Мать ребёнка: Земскова Екатерина Яковлевна
Смерть
08.03.1883 ст.
От поноса