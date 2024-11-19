Земскова Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Земсков Никандр Николаевич
Отец ребёнка: Земсков (Чекауров) Николай Петрович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Земсков Степан Николаевич
Отец ребёнка: Земсков (Чекауров) Николай Петрович
Рождение ребёнка
09.11.1833 ст.
Дочь: Чекаурова (Земскова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Земсков (Чекауров) Николай Петрович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Земсков Аристарх Николаевич
Отец ребёнка: Земсков (Чекауров) Николай Петрович
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: (Земскова) Павла Николаевна
Отец ребёнка: Земсков (Чекауров) Николай Петрович
Рождение ребёнка
12.08.1842 ст.
Дочь: (Земскова) Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: Земсков (Чекауров) Николай Петрович
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: (Земскова) Текуса Николаевна
Отец ребёнка: Земсков (Чекауров) Николай Петрович
Смерть
Неизвестно