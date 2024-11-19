Земскова Татьяна Дмитриевна 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Земскова Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земсков (Чекауров) Николай Петрович

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Земсков Никандр Николаевич

Отец ребёнка: Земсков (Чекауров) Николай Петрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Земсков Степан Николаевич

Отец ребёнка: Земсков (Чекауров) Николай Петрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.11.1833 ст.

Дочь: Чекаурова (Земскова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Земсков (Чекауров) Николай Петрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Земсков Аристарх Николаевич

Отец ребёнка: Земсков (Чекауров) Николай Петрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: (Земскова) Павла Николаевна

Отец ребёнка: Земсков (Чекауров) Николай Петрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.08.1842 ст.

Дочь: (Земскова) Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: Земсков (Чекауров) Николай Петрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: (Земскова) Текуса Николаевна

Отец ребёнка: Земсков (Чекауров) Николай Петрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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