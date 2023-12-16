Медведев Степан Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Степан Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Медведев Илья

Мать: не указана

Смерть
1982
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