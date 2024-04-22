Колосова (Ордина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Ордина) Анна Ивановна

Место рождения

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Колосов Ларион Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Ефимович

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1736

Сын: Колосов Зиновий Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Ефимович

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Летовальцева Марья Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Ефимович

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Ефимович

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Ефимович

д. Подсмуринская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Иван Ефимович

д. Подсмуринская
Смерть
Неизвестно
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