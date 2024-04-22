Колосова (Ордина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Колосов Иван Ефимович
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Колосов Иван Ефимович
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Летовальцева Марья Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Ефимович
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Ефимович
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Ефимович
д. Подсмуринская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская
Смерть
Неизвестно