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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина (Никанорова)
Мать ребёнка: ?
д.Слобода Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: Александра Егорова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1899
Дочь: Пелагея Никанорова
Мать ребёнка: ?
Семёновская вол. Поречского уезда Смоленской губ.