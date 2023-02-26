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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина (Никанорова)

Отец ребёнка: ?

д.Слобода Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: Александра Егорова

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: Пелагея Никанорова

Отец ребёнка: ?

Семёновская вол. Поречского уезда Смоленской губ.
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