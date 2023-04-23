Галицкая Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галицкая Евдокия Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Азима Афанасий Яковлев

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно