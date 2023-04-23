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Галицкая Евдокия Егорова
Галицкая Евдокия Егорова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Азима Афанасий Яковлев
1816 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Азима Афанасий Яковлев
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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