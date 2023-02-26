Алексеенко Матрона Тимофеева
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.05.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1900
Дочь: Ульяния Константинова
Отец ребёнка: Алексеенко Константин Иванов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно