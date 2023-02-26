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Алексеенко Матрона Тимофеева

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.05.1900

Муж: Алексеенко Константин Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1900

Дочь: Ульяния Константинова

Отец ребёнка: Алексеенко Константин Иванов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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