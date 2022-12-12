Слободин Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободин Филипп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Был высокий, крепкий, черноволосы, бородатый. Умел многое делать руками - столярное дело, плотник, строил дома, пек хлеб. Возможно был приезжим. Конце 1920-х жили в 18 км от Верхотурья. В начале 1930... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1919

Дочь: Баяндина Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Слободина Ксения Андриановна

Комарово, Махнёвское, Свердловская область
Смерть
Около 1933
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
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