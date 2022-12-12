Слободин Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Был высокий, крепкий, черноволосы, бородатый. Умел многое делать руками - столярное дело, плотник, строил дома, пек хлеб. Возможно был приезжим. Конце 1920-х жили в 18 км от Верхотурья. В начале 1930... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1919
Дочь: Баяндина Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Слободина Ксения Андриановна
Комарово, Махнёвское, Свердловская область
Смерть
Около 1933
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область