Баяндина (Слободина) Екатерина Филипповна
Место рождения
Дата рождения16.11.1919
Дата смерти05.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1919
Отец: Слободин Филипп
Рождение ребёнка
02.12.1942
Дочь: Баяндина Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Баяндин Александр Матвеевич
Отец был не Баяндин Александр Матвеевич, по рассказам родственников. Никто не знает кто. Удочерил Баяндин А.М.
Рождение ребёнка
05.05.1952
Дочь: Баяндина Лидия Александровна
Отец ребёнка: Баяндин Александр Матвеевич
Проживает в Москве с 22 лет
Рождение ребёнка
07.08.1953
Дочь: Захарова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Баяндин Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
01.09.1955
Сын: Баяндин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Баяндин Александр Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.2001
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область