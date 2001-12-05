Баяндина (Слободина) Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баяндина (Слободина) Екатерина Филипповна

Место рождения

Комарово, Махнёвское, Свердловская область

Дата рождения

16.11.1919

Дата смерти

05.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1919

Отец: Слободин Филипп

Мать: Слободина Ксения Андриановна

Комарово, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1942

Дочь: Баяндина Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Баяндин Александр Матвеевич

Отец был не Баяндин Александр Матвеевич, по рассказам родственников. Никто не знает кто. Удочерил Баяндин А.М.
Рождение ребёнка
05.05.1952

Дочь: Баяндина Лидия Александровна

Отец ребёнка: Баяндин Александр Матвеевич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Проживает в Москве с 22 лет
Рождение ребёнка
07.08.1953

Дочь: Захарова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Баяндин Александр Матвеевич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1955

Сын: Баяндин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Баяндин Александр Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Александр Матвеевич

Смерть
05.12.2001
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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