Никифоров Апполон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Апполон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Владимир

Мать ребёнка: Никифорова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малайкина Ольга

Мать ребёнка: Никифорова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Иван

Мать ребёнка: Никифорова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Мария

Смерть
Неизвестно
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