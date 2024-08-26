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Доильницын Иван Иванович

Место рождения

Мелеховская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Доильницын Иван Иванович

Мать: Доильницына Ирина Козминична

Мелеховская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Мелеховская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доильницына Александра Николаевна

Бракосочетание
21.04.1847 ст.

Жена: Доильницына Афанасия Яковлевна

Фонд № 29. Оп.25. Д. 29, Л.91об.
Рождение ребёнка
1849

Сын: Доильницын Иван Иванович

Мать ребёнка: Доильницына Афанасия Яковлевна

Мелеховская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Доильницын Михаил Иванович

Мать ребёнка: Доильницына Афанасия Яковлевна

Мелеховская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Павла Ивановна

Мать ребёнка: Доильницына Афанасия Яковлевна

Мелеховская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Доильницын Яков Иванович

Мать ребёнка: Доильницына Афанасия Яковлевна

Мелеховская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Доильницын Илья Иванович

Мать ребёнка: Доильницына Александра Николаевна

Мелеховская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Доильницын Архип Иванович

Мать ребёнка: Доильницына Александра Николаевна

Мелеховская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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