Доильницын Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
21.04.1847 ст.
Фонд № 29. Оп.25. Д. 29, Л.91об.
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Доильницына Афанасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Доильницын Михаил Иванович
Мать ребёнка: Доильницына Афанасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Павла Ивановна
Мать ребёнка: Доильницына Афанасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Доильницына Афанасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Доильницына Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Доильницын Архип Иванович
Мать ребёнка: Доильницына Александра Николаевна
Смерть
Неизвестно