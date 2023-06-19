Петрова-Васильева (Кириллова) Анна Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1863 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1866 ст.
Дочь: Петрова-Васильева Пераскева Симеоновна
Отец ребёнка: Петров Симеон Георгиевич
Рождение ребёнка
03.12.1868 ст.
Сын: Петров-Васильев Николай Симеонович
Отец ребёнка: Петров Симеон Георгиевич
Рождение ребёнка
27.03.1871 ст.
Сын: Петров-Васильев Иларион Симеонович
Отец ребёнка: Петров Симеон Георгиевич
Рождение ребёнка
12.07.1875 ст.
Сын: Петров-Васильев Стефан Симеонович
Отец ребёнка: Петров Симеон Георгиевич
Рождение ребёнка
27.06.1880 ст.
Сын: Петров-Васильев Петр Симеонович
Отец ребёнка: Петров Симеон Георгиевич
Рождение ребёнка
03.02.1883 ст.
Дочь: Петрова-Васильева Агафья Симеоновна
Отец ребёнка: Петров Симеон Георгиевич
Рождение ребёнка
26.02.1886 ст.
Дочь: Петрова-Васильева Евдокия Симеоновна
Отец ребёнка: Петров Симеон Георгиевич
Смерть
Неизвестно