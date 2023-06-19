Петрова-Васильева (Кириллова) Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова-Васильева (Кириллова) Анна Кирилловна

Петрова-Васильева (Кириллова) Анна Кирилловна

Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.01.1863 ст.

Муж: Петров Симеон Георгиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1866 ст.

Дочь: Петрова-Васильева Пераскева Симеоновна

Отец ребёнка: Петров Симеон Георгиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1868 ст.

Сын: Петров-Васильев Николай Симеонович

Отец ребёнка: Петров Симеон Георгиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.03.1871 ст.

Сын: Петров-Васильев Иларион Симеонович

Отец ребёнка: Петров Симеон Георгиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1875 ст.

Сын: Петров-Васильев Стефан Симеонович

Отец ребёнка: Петров Симеон Георгиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1880 ст.

Сын: Петров-Васильев Петр Симеонович

Отец ребёнка: Петров Симеон Георгиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1883 ст.

Дочь: Петрова-Васильева Агафья Симеоновна

Отец ребёнка: Петров Симеон Георгиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1886 ст.

Дочь: Петрова-Васильева Евдокия Симеоновна

Отец ребёнка: Петров Симеон Георгиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно