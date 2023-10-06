Зенкова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкова Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1973

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1945 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1973

Отец: Зенков Николай Андреевич

Мать: Клюжева Галина Дмитриевна

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