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Зенкова Елена Николаевна
Зенкова Елена Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.09.1973
Пол
Женский
Отец
Зенков Николай Андреевич
1941 г.р.
Мать
Клюжева Галина Дмитриевна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1973
Отец:
Зенков Николай Андреевич
Мать:
Клюжева Галина Дмитриевна
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