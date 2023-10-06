Зенков Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1941
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1941
Отец: Зенков Андрей Левич
Мать: Зенкова Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
30.05.1971
Мать ребёнка: Клюжева Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.09.1973
Дочь: Зенкова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Клюжева Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.09.1973
Дочь: Зенкова Елена Николаевна
Мать ребёнка: не указана