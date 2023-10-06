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Зенков Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1941

Отец: Зенков Андрей Левич

Мать: Зенкова Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
30.05.1971

Сын: Зенков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Клюжева Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.09.1973

Дочь: Зенкова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Клюжева Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.09.1973

Дочь: Зенкова Елена Николаевна

Мать ребёнка: не указана

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