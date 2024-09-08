Кириллов Федор Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Федор Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириллов Платон Григорьевич

Мать: не указана

Восприемник
22.07.1869 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/193
Восприемник
22.07.1869 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3a6bc91c-dbac-4e2e-a9ee-4c485c41cbb7/154
Смерть
Неизвестно

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