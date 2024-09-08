Кириллов Федор Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириллов Платон Григорьевич
Мать: не указана
Восприемник
22.07.1869 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/193
Восприемник
22.07.1869 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3a6bc91c-dbac-4e2e-a9ee-4c485c41cbb7/154
Смерть
Неизвестно