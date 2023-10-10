Долгорукова (Барбашина) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1689
Дата смерти1633
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1612
Третий брак, дочь Василия Ивановича Барбашина
Рождение ребёнка
Около 1613
Дочь: Шуйская Марфа Владимировна
Отец ребёнка: Долгоруков Владимир Тимофеевич
Титул: княжна
Рождение ребёнка
Около 1614
Дочь: Долгорукова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Долгоруков Владимир Тимофеевич
Титул: княжна
Рождение ребёнка
Около 1615
Дочь: Сицкая Фетинья Владимировна
Отец ребёнка: Долгоруков Владимир Тимофеевич
Титул: княжна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1633
Последняя из княжеского рода Барбашиных
Рождение
Около 1689
Отец: не указан
Мать: не указана