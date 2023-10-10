Долгорукова (Барбашина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Барбашина) Мария Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

1633

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1612

Муж: Долгоруков Владимир Тимофеевич

Москва, город федерального значения Москва
Третий брак, дочь Василия Ивановича Барбашина
Рождение ребёнка
Около 1613

Дочь: Шуйская Марфа Владимировна

Отец ребёнка: Долгоруков Владимир Тимофеевич

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна
Рождение ребёнка
Около 1614

Дочь: Долгорукова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Долгоруков Владимир Тимофеевич

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна
Рождение ребёнка
Около 1615

Дочь: Сицкая Фетинья Владимировна

Отец ребёнка: Долгоруков Владимир Тимофеевич

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1633
Москва, город федерального значения Москва
Последняя из княжеского рода Барбашиных
Рождение
Около 1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
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