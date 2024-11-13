Евфимиева (Феодорова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.10.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Сын: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич
Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Агрипина Андреевна
Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич
Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич
Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова-Васина (Кондратьева) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич
Сын: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Стефан Андреевич
Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич
Сын: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич
Сын: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич
Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова-Васина (Кондратьева) Анисья Андреевна
Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич
Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич
Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич