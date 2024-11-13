Евфимиева (Феодорова) Пелагея Ивановна 05.10.1830 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Евфимиева (Феодорова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.10.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

1808 г.р.

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1830 ст.

Отец: Евфимиев Иоанн(Иван) Феодорович

Мать: Тимофеева (Лаврентьева) Соломония Максимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1854 ст.

Муж: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1855 ст.

Сын: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1857 ст.

Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Агрипина Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.12.1859 ст.

Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861 ст.

Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова-Васина (Кондратьева) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.03.1862

Сын: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Стефан Андреевич

Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.1864 ст.

Сын: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.1865 ст.

Сын: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1868 ст.

Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова-Васина (Кондратьева) Анисья Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.08.1871 ст.

Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1873 ст.

Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Андрей Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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