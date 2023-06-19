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Платонова Наталья Алексеевна
Платонова Наталья Алексеевна
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Место рождения
Куезбашево
, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
08.10.?
Пол
Женский
Отец
Платонов Алексей Николаевич
1949 г.р.
Мать
Платонова (Иванова) Любовь Александровна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.?
Отец:
Платонов Алексей Николаевич
Мать:
Платонова Любовь Александровна
Куезбашево
, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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