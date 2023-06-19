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Платонова Наталья Алексеевна

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Место рождения

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.10.?

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.?

Отец: Платонов Алексей Николаевич

Мать: Платонова Любовь Александровна

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан