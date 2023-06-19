Платонов Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.04.1949
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1949
Рождение ребёнка
08.08.1978
Сын: Платонов Эдуард Алексеевич
Мать ребёнка: Платонова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
08.10.1980
Дочь: Платонова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Платонова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
26.01.?
Дочь: Михайлова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Платонова Любовь Александровна
Бракосочетание
Неизвестно