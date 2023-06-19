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Платонов Алексей Николаевич

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Место рождения

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.04.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1949

Отец: Платонов Николай Арсентьевич

Мать: Платонова Пилагия Николаевна

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1978

Сын: Платонов Эдуард Алексеевич

Мать ребёнка: Платонова Любовь Александровна

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1980

Дочь: Платонова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Платонова Любовь Александровна

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.?

Дочь: Михайлова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Платонова Любовь Александровна

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платонова Любовь Александровна