Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Емельянов Яков Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Федорович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Иван Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Федорович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Федорович
Смерть
1789