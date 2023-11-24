Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Емельянов Яков Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Федорович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Иван Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Федорович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Федорович

Смерть
1789
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