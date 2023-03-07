Сырцев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырцев Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сырцев Петр

Мать: Клавдия

Рождение ребёнка
25.01.1953

Дочь: Маслова Мария

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
17.04.1957

Дочь: Сикритова Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырцев Юрий

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырцов Николай

Мать ребёнка: Татьяна

Смерть
Неизвестно
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