(Тараканова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тараканова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тараканов Александр

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
25.01.1953

Дочь: Маслова Мария

Отец ребёнка: Сырцев Степан

Рождение ребёнка
17.04.1957

Дочь: Сикритова Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Сырцев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырцев Юрий

Отец ребёнка: Сырцев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырцов Николай

Отец ребёнка: Сырцев Степан

Смерть
Неизвестно
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