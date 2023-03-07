(Тараканова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тараканов Александр
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
25.01.1953
Дочь: Маслова Мария
Отец ребёнка: Сырцев Степан
Рождение ребёнка
17.04.1957
Дочь: Сикритова Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Сырцев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сырцев Юрий
Отец ребёнка: Сырцев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сырцов Николай
Отец ребёнка: Сырцев Степан
Смерть
Неизвестно